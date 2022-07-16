المشدد 3 سنوات لعامل زور أوراقا رسمية وسرق 10 آلاف جنيه من شقيقه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 614 لسنة 2019 جنايات العبور، والمقيدة برقم 74 لسنة 2019 كلى جنوب شمال بنها، أن المتهم "أحمد. ا. د"، في غصون شهر مارس لعام الله 2018، بدائرة قسم العبور محافظة القليوبية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو إيصال السحب المؤرخ 2017/12/19 والصادر من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور، وذلك بأن أضاف إلي المحرر توقيع باسم شقيقة المجني عليه"محمود. ا. د" ونسبه زورا إليه، وذلك بقصد استعمال المحرر فيما زور من أجله بأن احتج به لدي الموظف المختص بصرف المبالغ المالية لمكتب بريد إسكان شباب العبور.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استغل المحرر المزور لسحب مبلغ مالي وقدرة عشرة آلاف جنيها بدون وجه حق توصل إلي الاستيلاء على مبلغ مالي وقدرة عشرة آلاف جنيهـا من الحساب الخاص بالمجني عليـه، وكان ذلك بإستخدام اسم كاذب على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق وثيقة السفر ورخصة القيادة الخاصين بالمجني عليه سالف الذكر وكان ذلـك مـن مكتبه.