المزارعون فى المحافظات يواصلون توريد أطنان القمح للشون والصوامع.. صور

ففى محافظة الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 25884 طن و885 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وفى بنى سويف أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بالصوامع والشون"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد بلغ 230 ألفا و231 طنا، بنسبة 100.1%، أعلى من المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بـــ 230 ألف طن، مشيرا إلى استئناف العمل بمنظومة التوريد" عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لحين صدور قرار وزارة التموين بالإعلان عن انتهاء الموسم وغلق باب التوريد.

وفى دمياط أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف إبريل الماضى، معلنة عن توريد 54174.192 طن من المحصول حتى الخميس الماضي.

وفى أسوان تواصل شون وصوامع وبناكر محافظة أسوان، إستقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022 ، والتى وصلت إلى 153 ألفا و252 طنا، حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى، وذلك بنسبة 83% من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن.



اطنان-القمح-خلال-التوريد-بالمحافظات



اطنان-القمح-داخل-شون-المحافظات



القمح-يصل-إلي-الشون-والصوامع



المزارعون-فى-المحافظات-يواصلون-توريد-أطنان-القمح-للشون-والصوامع



توريد-قمح-للشون-والصوامع



توريد-قمح-للشون-والصوامع-فى-المحافظات



حصاد-القمح-فى-الأقصر



عمليات-توريد-قمح-للشون-والصوامع



فرز-القمح-خلال-وصوله-لمركز-التجميع



فرز-القمح-في-الاقصر



فعاليات-توريد-قمح-للشون-والصوامع



كميات-القمح-فى-المزارع-قبل-توريدها