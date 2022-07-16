المدعي العام الأوكراني: روسيا ارتكبت أكثر من 23 ألف جريمة حرب في أوكرانيا

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ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت أن قوات إنفاذ القانون الأوكرانية سجلت حتى الآن أكثر من 23 ألفا و300 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأشار المكتب - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - إلى أن الجيش الروسي ارتكب بالتحديد 23 ألفا و370 جريمة، بما في ذلك انتهاكات قوانين وتقاليد الحرب، وكذلك التخطيط والتحضير للحرب وإشعال فتيلها، والدعاية الحربية، ضمن جرائم أخرى.

وأضاف البيان أن قوات إنفاذ القانون الأوكرانية سجلت أيضا 11 ألفا و270 جريمة ضد الأمن القومي الأوكراني، بينها جرائم تتعلق بالتعدي على سلامة وسيادة أوكرانيا وحرمة أراضيها.

ولفت البيان إلى أن المشتبه بهم في القضايا الرئيسية للعدوان الروسي هم 624 ممثلا للقيادة العسكرية السياسية لروسيا، بما في ذلك الوزراء والمشرعين والقيادة العسكرية ومسؤولين آخرين ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون ومحرضين على الحرب والمروجين للكرملين.