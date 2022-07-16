"الكذبة الكبيرة".. كتاب يكشف موقف ستيف بانون من ترامب قبل هجوم الكابيتول

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المستشار الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض ستيف بانون زعم من قبل إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لا يكذب، لكن وفقًا لكتاب جديد ، قال بانون لمساعديه: "ترامب سيقول أي شيء ، وسيكذب بشأن أي شيء لكسب أي صفقة".

وأوضحت الصحيفة أن اقتباس بانون ذكر فى كتاب " الكذبة الكبيرة: فوضى الانتخابات والانتهازية السياسية وحالة السياسة الأمريكية بعد عام 2020" ، بقلم جوناثان ليمير ، مدير مكتب البيت الأبيض لصحيفة "بوليتكو" ومضيف شبكة MSNBC . وأوضحت أنه سيتم نشر الكتاب في 26 يوليو.

يشير عنوان كتاب ليمير الذى حصلت "الجارديان" على نسخة منه، إلى كذبة ترامب بدعم من بانون ، بأن هزيمته في انتخابات عام 2020 على يد جو بايدن كانت نتيجة تزوير انتخابي. وغذت هذه الكذبة محاولة قلب الانتخابات التي بلغت ذروتها في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقالت الصحيفة إن بانون استفز اليمين المتطرف ، وأدار حملة ترامب الناجحة في عام 2016 ، ثم أمضى أقل من عام في البيت الأبيض قبل طرده.

وأضافت الصحيفة أن بانون الذى كان مصدر للعديد من الكتب عن ترامب - حتى أنه قال إنه يعتقد أن ترامب يعاني من الخرف في مراحله المبكرة - عاد إلى الدائرة المقربة من الرئيس الخامس والأربعين ليلعب دورًا مركزيًا في محاولته البقاء في السلطة بعد انتخابات الرئاسة 2020.

ونشر موقع "ماذر جونز" هذا الأسبوع ، مقطعًا صوتيًا تم تسجيله قبل ثلاثة أيام من يوم الانتخابات ، حيث أخبر بانون مساعديه أن ترامب يعتزم "إعلان النصر" ليلة الانتخابات. لم يفعل ترامب ذلك لكن بانون واصل العمل لإبقاء الرئيس في السلطة.

وأفاد ليمير أن بانون وعد أن يكون يوم 6 يناير ، وهو اليوم الذي يصادق فيه الكونجرس على نتائج الكلية الانتخابية ، وبالتالي فإن "تاريخًا غامضًا ، لا يعرفه سوى عدد قليل من المدمنين السياسيين ... سيصبح" معروفًا في جميع أنحاء العالم ".

وفي 6 يناير ، طلب ترامب من مؤيديه "القتال مثل الجحيم" والتقدم في مسيرة إلى مبنى الكابيتول. وربطت السلطات بين تسع وفيات وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك.. ووجهت اتهامات إلى أكثر من 870 شخصا بعضهم بالتآمر على الفتنة.

واعتبرت الصحيفة أن دور بانون في محاولة ترامب للبقاء في السلطة ، بما في ذلك الروابط مع الجماعات اليمينية المتطرفة بما في ذلك Proud Boys و Oath Keepers ، له أهمية مركزية للجنة مجلس النواب التي تحقق فى هجوم الكابيتول في 6 يناير.