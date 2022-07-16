الكاظمي: العراق لن ينضم لأى حلف عسكرى وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن مؤتمر جدة في السعودية "لن يشهد مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل"، وأكد أن الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان يوم الجمعة نشره على "تويتر" بأن "موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وغير قابل للنقاش".

وأضاف المكتب الإعلامي أنه لا يمكن للعراق أن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار.

وشدد رئيس الوزراء على أن بغداد لن تسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقا لتهديد الجيران، أو خلق المشاكل عن طريق استخدام الأراضي العراقية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : موقف العراق ثابت وواضح من القضية الفلسطينية وغير قابل للنقاش، وكذلك لا يمكن للعراق أن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار، ولن نسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقاً لتهديد الجيران، أو خلق المشاكل عن طريق استخدام الأراضي العراقية. pic.twitter.com/xAQ912KirG — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2022