اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 11:08 ص
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القوى العاملة: التفتيش على 1410 منشآت وتحرير 73 محضرا للمخالفين بأسيوط

السبت، 16 يوليه 2022 11:02 ص
القوى العاملة: التفتيش على 1410 منشآت وتحرير 73 محضرا للمخالفين بأسيوط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 812 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 16 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2656 شاباً منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى، عن قيام المديرية بصرف منح لـ"العمالة غير المنتظمةلرعايتهم اجتماعياً، بواقع مبلغ 35 ألفاً و200 جنيه، لـ 18 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 69 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 121 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1410 منشأة يعمل بها 2987 عاملاً، وأسفر عن تحرير 73 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، وعقد 9 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال .

أما فى مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسويتها ودياً بالكامل، كما تم التفتيش على 49 منشأة يعمل بها 51 طفلا .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 1531 منشأة يعمل بها 9949 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 


القوى العاملة

التفتيش العمالى

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة باسيوط



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