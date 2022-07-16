القبض على سيدة وزوجها لسرقتهما مجوهرات من فيلا بالقاهرة الجديدة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط سيدة وزوجها لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة مبالغ مالية (محلية وأجنبية) من داخل خزينة، وسرقة خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جراما- عدد 2 جهاز "لاب توب" -هاتف محمول -جهاز "دى فى أر" كاميرات) من داخل الفيلا سكنها أثناء تواجدها بالساحل الشمالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، عاملة لدى المجنى عليها وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها طرف المجنى عليها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنها استغلت وجود نسخة من مفتاح الفيلا بحوزتها، وعدم تواجد المجنى عليها فاتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف المائية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.