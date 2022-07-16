السيطرة على حريق محدود داخل بنك فى العجوزة دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل بنك شهير بمنطقة المهندسين، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان وتمت عملية الإخماد بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من بنك بشارع لبنان، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال، وانتقلت القوات ترافقها دورية أمنية من قسم العجوزة، وتبين نشوب حريق محدود في أحد البنوك الخاصة، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وسيطروا عليها سريعا، وجاري تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.