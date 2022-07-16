السيطرة على حريق شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أعمدة الدخان، وارتفاع ألسنة اللهب من كمبوند بمدينة 6 أكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بسيارات الإطفاء، بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 258، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وقد حالت سرعة الوصول، دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.