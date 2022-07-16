السيطرة على حريق بقطعة أرض بحى غرب المنصورة دون أى خسائر فى الأرواح

وقد تلقى مسؤول غرفة الأزمات والكوارث بحى غرب المنصورة بلاغا " من غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بنطاق حى غرب.

وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة ، يرافقة نائبى رئيس حى غرب المنصورة منى المتبولى ، والمهندسة مى عبد الرازق، ومسئولى الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بحى غرب .

وقد تم أخطار قوات الحماية المدنية التى توجهت على الفور بسيارات الأطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح او الممتلكات ، وبالفحص تبين أن الحريق بقطعة أرض بها مخلفات لعقار قديم خالى من السكان بمنطقة شارع ابو عبده الواصل مابين شارع الجلاء ومحمد فتحى .

كما تم استدعاء معدات الحملة الميكانيكية لرفع الأثار الناجمه عن اندلاع الحريق بعد إخماده ، ووجه رئيس حى غرب المنصورة مسئولى الادارة الهندسية بحى غرب بسرعة تشكيل لجنه هندسية لحصر العقارات التى تمثل خطورة داهمه بمحيط المكان وتصنيفها من حيث خطورتها مع عمل بيان للعقارات التي صدر بشأنها قرارات إزالة ولم تنفذ حفاظا" على الأرواح .