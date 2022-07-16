السيطرة على حريق اشتعل بأتوبيس نقل عام في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق اشتعل بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي في الجيزة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائي ببطارية الأتوبيس، أدى لاندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.