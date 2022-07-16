السجن المشدد 5 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه لمتهم بخلية مفرقعات مدينة السادات

أصدرت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وامانة سر كل من أشرف حسن ومحمد صبحي، حكمها بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، في قضية ( خلية المفرقعات بمدينة السادات)، ضد أحد المتهمين بالخلية.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة أنه ممن حازوا أسلحة وذخائر ومواد مفرقعة وما في حكمها، احتوت على مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات مخلوط بالبارود الأسود، وخليط مادة نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم، وذلك دون الحصول عل ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم كطلب الدفاع، للاطلاع والاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة. واستمعت اليوم لمرافعة الدفاع وأصدرت حكمها منذ قليل.