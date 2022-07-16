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الرئيس السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمة جدة ولقاء بايدن

السبت، 16 يوليه 2022 08:45 م
الرئيس السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمة جدة ولقاء بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

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