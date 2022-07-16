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الرئيس الأمريكي يوقع مذكرة مساعدات للأردن بنحو 1.45 مليار دولار سنويا

السبت، 16 يوليه 2022 03:46 م
الرئيس الأمريكي يوقع مذكرة مساعدات للأردن بنحو 1.45 مليار دولار سنويا الرئيس الأمريكي وملك الأردن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه بالملك عبدالله الثاني اليوم السبت في مدينة جدة السعودية، عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، توفر عبرها مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.

وأشار بيان مشترك عقب لقاء الزعيمين على هامش قمة جدة، إلى أن المذكرة تعكس التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، وتستهدف تلبية احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة الملك عبدالله الثاني.

وأعاد الزعيمان خلال لقائهما الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تأكيد التزامهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

وشدد الرئيس بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، فيما ثمن جلالة الملك عبدالله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

 


الرئيس الأمريكي

مساعدات للأردن

الاردن

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قمة جدة



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