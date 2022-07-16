اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد لزيارة واشنطن

السبت، 16 يوليه 2022 12:38 م
الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد لزيارة واشنطن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن دعا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات،  اليوم على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.
 
ويزور حاليا "بايدن" المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، وتبحث هذه القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.
 
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

بايدن وبن سلمان

قمة جدة للأمن والتنمية

السعودية

أمريكا

مصر

الأردن

العلاقات السعودية الامريكية

جدة

قمة جدة

بايدن

محمد بن سلمان

الرئيس السيسي

محمد بن زايد

الامارات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة