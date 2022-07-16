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التعليم: بدء امتحان الدور الثانى لتلاميذ الرابع الابتدائى 17 يوليو

السبت، 16 يوليه 2022 01:00 ص
التعليم: بدء امتحان الدور الثانى لتلاميذ الرابع الابتدائى 17 يوليو وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء امتحان الدور الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، الأحد 17 يوليو الجارى، وتستمر لمدة 5 أيام.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، ووفقًا للجدول، ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.
 
ويؤدى الطلاب يوم الأحد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 18 يوليو علوم ومهارات مهنية والثلاثاء 19يوليو درسات اجتماعية وتكنولوجيا معلومات والأربعاء 20 يوليو اللغة الإنجليزية والخميس 21  يوليو  الرياضيات، كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول.
 
 وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.
 
ونص الكتاب الدوري على أن توضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.
ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.
 

التربية والتعليم

امتحان الدور الثانى للرابع الابتدائى

جدول امتحان الدور الثانى للرابع الابتدائى 2022

موعد امتحان الدور الثانى للرابع الابتدائى

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