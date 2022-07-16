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التعليم: إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الحالى

السبت، 16 يوليه 2022 11:51 م
التعليم: إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الحالى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ونظام التظلمات وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد.
 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 

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