وكالات

أكد مسؤول كبير في البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تراقب استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الأمريكية، ولا تلمس أي مؤشرات على تسرب هذه الأسلحة إلى خارج أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه قوله: "نحن لا نراقب استخدام الأوكرانيين لأسلحتنا على وجه التحديد، لكننا لم نر أي مؤشرات على نقل هذه الأسلحة إلى أي جهة غير القوات الأوكرانية".

ووفقا لاعتراف رئيس مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك، سجلت مبيعات متكررة للمساعدات القادمة من الغرب، بما فيها المعدات العسكرية.

وذكرت RT أن الإمداد غير المسبوق بالأسلحة الأجنبية إلى كييف، أدى إلى ظهور سوق سوداء للسلاح في أوكرانيا، حيث يمكن العثور على إعلانات لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات أو ذخيرة Phoenix Ghost المتطورة.