اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: لا أدلة على تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا

السبت، 16 يوليه 2022 02:08 ص
البنتاجون: لا أدلة على تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا البنتاجون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسؤول كبير في البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تراقب استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الأمريكية، ولا تلمس أي مؤشرات على تسرب هذه الأسلحة إلى خارج أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنه قوله: "نحن لا نراقب استخدام الأوكرانيين لأسلحتنا على وجه التحديد، لكننا لم نر أي مؤشرات على نقل هذه الأسلحة إلى أي جهة غير القوات الأوكرانية".

ووفقا لاعتراف رئيس مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك، سجلت مبيعات متكررة للمساعدات القادمة من الغرب، بما فيها المعدات العسكرية.

وذكرت RT أن الإمداد غير المسبوق بالأسلحة الأجنبية إلى كييف، أدى إلى ظهور سوق سوداء للسلاح في أوكرانيا، حيث يمكن العثور على إعلانات لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات أو ذخيرة Phoenix Ghost المتطورة.


البنتاجون

امريكا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. رئيس صربيا يصف الأزمة فى أوكرانيا بـ"حرب عالمية".. جونسون يدعو لعقد اجتماع لجنة الطوارئ لبحث موجة الحر القادمة.. موسكو:لا نعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية.. البنتاجون يعلن عن اختبار لصاروخ جديد

الخميس، 14 يوليه 2022 09:00 ص

البنتاجون يعلن عن نجاح اختبار لصاروخ فرط صوتى

الخميس، 14 يوليه 2022 07:00 ص

الصحف العالمية اليوم.. تسريب صوتى يفتح ملف فساد نجل بايدن.. البنتاجون يكشف أحدث أسلحته.. البيت الأبيض يقاضي أريزونا بسبب "قانون الجنسية".. وحزب جونسون يسعى لـ"سحب ثقة" جديد ضده بعد استقالة 5 وزراء بريطانيين

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:10 م

"بالونات الهواء الساخن".. سلاح البنتاجون الجديد ضد الصين وروسيا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:37 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة