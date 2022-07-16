اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل بكفر شكر

السبت، 16 يوليه 2022 09:15 م
الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل بكفر شكر أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال جثمان شاب، لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بمنطقة البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق شاب بمياه فرع دمياط بمنطقة البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر.

 

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "فاروق م إ ح"، 38 سنة، مقيم قرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجارى تكثيف الجهود بالتنسيق مع الأهالى لسرعة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


أمن القليوبية

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