الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة ورطوبة 80%

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة من غد الأحد من درجتين إلى 3 درجات، وستصل إلى 36 و37 درجة أما المحسوسة 40 درجة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن درجة الرطوبة مرتفعة طبيعي 80%، ومتوقع تتراوح الفترة المقبلة بين 80 إلى85 %.
وأشار مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن درجات الحرارة في المدن الساحلية أفضل وتتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية.
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