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اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 11:34 ص
اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية الرئيس السيسى و الأمير محمد بن سلمان
كتب عبد الوهاب الجندى

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اكتمل وصول رؤساء وفود الدول المشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى التقى منذ قليل نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش القمة.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

 

 


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