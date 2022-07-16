استمرار الإقبال الكثيف من الزوار والمواطنين من المحافظات على مصيف جمصة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة، لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وخاصة خلال أيام الإجازة عملا على راحتهم.

وفي هذا الإطار، وأوضح رئيس مدينة جمصه، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة اعمال فرق العمل التنفيذي لرئاسة مجلس المدينة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة جمصه وبشاطئ المصيف خاصة مع استمرار توافد توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات لمصيف جمصه خاصة خلال ايام الاجازة، وأشار انه تم متابعة اعمال حملة لازالة الاشغالات بمنطقة الاسعاف بتقسيم 15 مايو وتم ضبط كميات من الشيش ومصادرتها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم ازالة الاشغالات بكافة مناطق المدينة وذلك بهدف ضبط حركة المرور للسيارات وحركة المواطنين، حيث تم رفع الاشغالات من منطقة امون ومنطقة هدير،وعدد من شوارع المدينة، كما استمرت اعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الاتربة وازاله الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه وكذا متابعة ـعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو وايضا ـعمال تهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق، كما استمرت اعمال جهاز رش المبيدات بشوارع تقسيم 15 مايو والشيخ زايد للقضاء على الناموس والحشرات الناقلة للامراض حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين ورواد المصيف.

وأكد رئيس المدينة أن هناك متابعة مستمرة وتوعية للوافدين علي اتباع التعليمات والارشادات المتعلقه بالشاطئ بهدف الحفاظ علي الجميع وقضاء اجازة آمنه.

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وخاصة مدينة جمصه باعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين والرواد الوافدين علي المدينة خلال فصل الصيف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.