اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار سعر الدينار الكويتي في معاملات السبت 16 يوليو 2022

السبت، 16 يوليه 2022 03:05 م
استقرار سعر الدينار الكويتي في معاملات السبت 16 يوليو 2022 صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.95 جنيه للشراء، و61.46 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.61 جنيه للشراء، و61.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.12 جنيه للشراء، و61.64 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

61.12 جنيه للشراء.
 
61.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

58.95 جنيه للشراء.
 
61.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.05 جنيه للشراء.
 
61.46 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

59.45 جنيه للشراء.
 
61.58 جنيه للبيع.
 

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

57.61 جنيه للشراء.
 
61.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

61.37 جنيه للشراء.
 
61.52 جنيه للبيع.
 

الدينار الكويتي

اسعار الدينار

سعر الدينار اليوم

اسعار الدينار في مصر

سعر الدينار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة