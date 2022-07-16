إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بصحراوى وزراعى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" القاهرة – الاسكندرية" الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود. وأسفر الحادث عن اصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود المركزي.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون لإسعافهم و تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.