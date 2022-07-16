إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة لخلافات أسرية بقرية ناصر فى الوادى الجديد

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من الأهالى بينهم صلة قرابة بقرية ناصر بمدينة الخارجة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وهم إسلام .ر .م 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنان .س. ا 56 سنة، ومجدى .ر .م 30 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 3 سم، وأمل .خ .ع 48 سنة مصابة بكدمات بالظهر ومهدى .ك.م 35 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 4 سم.

تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.