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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة لخلافات أسرية بقرية ناصر فى الوادى الجديد

السبت، 16 يوليه 2022 06:25 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة لخلافات أسرية بقرية ناصر فى الوادى الجديد مشاجرة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أصيب 5 أشخاص، بينهم سيدتان فى مشاجرة بالعصى والأيدى، اليوم السبت، بإحدى قرى مركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من الأهالى بينهم صلة قرابة بقرية ناصر بمدينة الخارجة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وهم إسلام .ر .م 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنان .س. ا 56 سنة، ومجدى .ر .م 30 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 3 سم، وأمل .خ .ع 48 سنة مصابة بكدمات بالظهر ومهدى .ك.م  35 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 4 سم.
 
تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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