إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 14 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على الطريق الدولى الساحلى فى محافظة البحيرة بالقرب من كوبرى 45 فى نطاق مركز كفر الدوار.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.