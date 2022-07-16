اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

السبت، 16 يوليه 2022 12:20 م
إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع  حادث تصادم بالطريق الدولى دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة  نقل وحافلة ركاب على الطريق الدولى الساحلى فى محافظة البحيرة  بالقرب من كوبرى 45 فى نطاق مركز كفر الدوار.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا  بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.


حادث تصادم

محافظة البحيرة

كفر الدوار

الطريق الدولى

الطريق الساحلى

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة