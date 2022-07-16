إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح؛ نتيجة تصادم سيارة نصف بسيارة نقل بمقطورة على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل رقم "ط ل ك 3125" مع سيارة نقل رقم “د ي ع 8729 وبها مقطورة رقم ”د ا ت 1314، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، واسفر الحادث عن اصابة كلا من محمود ابراهيم محمد 35 عام مقيم أبوصوير مصاب اشتباه كسر بالفخد الأيمن والساعد الايسر وجروح بالاذن والذقن والساعد الأيمن وباسم سامح خضر 20عام مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية وجروح بالفم.

على الفور نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.