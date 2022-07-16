إصابة سائق و5 أطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب سائق و5 أطفال بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إنشاص الرمل، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إنشاص نطاق مركز بلبيس، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة كل من بدر رجب، 12عاما ويوسف عبد الفتاح، 14عاما ومحمود صبحى، 29عاما، وولاء صابر، 15عاما، وحبيبة محمد، 16عاما ومريم محمد، 16عاما، جميعهم مقيمين التفتيش مركز بلبيس، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.