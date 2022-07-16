إزالة 107 حالات تعد على الأراضى الزراعية ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بضرورة استمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال العطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أى شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قام اللواء جمال مسعود "السكرتير العام ، بتشكيل 10 فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية للمرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لسرعة إزالة أى مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، شملت 3 لجان رئيسية بالديوان العام و7 لجان فرعية بالمراكز، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والإشارة إلى أنه قد تم " أمس" إيقاف وإزالة 6 حالات تعد (4 حالة تعد على أراضي زراعية ، حالة تعد على أملاك دولة، حالة داخل الحيز العمراني)، وذلك بمراكز إهناسيا وبني سويف، ليصل إجمالي حالات الإيقاف والإزالة في المهد" خلال أسبوع" إلى 107 حالات، حيث تم ذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأى متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.