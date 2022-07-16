اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء 59 عملية جراحية بمستشفى رمد دمنهور ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

السبت، 16 يوليه 2022 12:11 م
إجراء 59 عملية جراحية بمستشفى رمد دمنهور ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وزارة الصحة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور، فى إجراء 59 عملية جراحية بتقنية "الفاكو" مع زرع عدسات علاجية، وتأتى هذه العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفيات العامة. 

 قام بإجراء العمليات الجراحية فريق مكون من الدكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد بدمنهور والدكتور عبد الستار صقر وكيل المستشفى والدكتور شريف مجدى والدكتور محمد صوان والدكتورعماد حنا والدكتور محمود القحافى .
 
من جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات الجراحية، مضيفا أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.
 
فيما أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة، أن إجراء هذه العمليات الجراحية   يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، مشيدا بالمجهود المتميز الذى قدمه أطباء مستشفى الرمد بدمنهور ونجاحهم فى اجراء مثل هذه العمليات التى تمنح الأمل للمرضى وتعكس مدى نجاح المنظومة الصحية فى مصر .
 
 

 

 


مستشفى الرمد بدمنهور

عمليات جراحية

محافظة البحيرة

المبادرات الرئاسية

زرع عدسات



الموضوعات المتعلقة

الصحة: لا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:54 ص

إجراء عمليات جراحية لـ 8550 مريضا خارج قوائم الانتظار بالغربية

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:15 م

الصحة: 101 مليون زيارة من 72 مليون مواطن للمبادرات الرئاسية.. حسام عبد الغفار: وفرت 1.5 مليار دولار من الناتج المحلى.. وخفضت الوفيات بنسبة 32.6 %.. ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار أجرت 1.3 مليون عملية جراحية

السبت، 25 يونيو 2022 01:00 م

الصحة: إجراء 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الخميس، 23 يونيو 2022 12:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة