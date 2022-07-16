إجراء 59 عملية جراحية بمستشفى رمد دمنهور ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قام بإجراء العمليات الجراحية فريق مكون من الدكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد بدمنهور والدكتور عبد الستار صقر وكيل المستشفى والدكتور شريف مجدى والدكتور محمد صوان والدكتورعماد حنا والدكتور محمود القحافى .

من جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات الجراحية، مضيفا أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

فيما أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة، أن إجراء هذه العمليات الجراحية يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحيرة وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، مشيدا بالمجهود المتميز الذى قدمه أطباء مستشفى الرمد بدمنهور ونجاحهم فى اجراء مثل هذه العمليات التى تمنح الأمل للمرضى وتعكس مدى نجاح المنظومة الصحية فى مصر .