أوقاف الأقصر تطلق غدا الدفعة الأولى للدروس المنهجية بمسجد يوسف بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لانطلاق فعاليات الدفعة الأولى من الدروس المنهجية بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فى مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، بدءاً من غدا الأحد المقبل 17 يوليو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، تستعد المديرية لإنطلاق الدفعة الأولى من الدروس المنهجية بالمديرية، والتي سيبدأ تطبيقها بدءاً من غدا الأحد الموافق 2022/7/17 بين المغرب والعشاء، وذلك بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمدينة الأقصر.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة وبمناسبة حلول فصل الصيف واستثمارا لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال، فقد تم انضمام عدد 117 مسجد جديد للبرنامج الصيفي للأطفال بمحافظة الأقصر تحت مسمى حق الطفل ليرتفع عدد المساجد المعتمدة المشاركة إلى عدد 326 مسجد على مستوى المحافظة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أن البرنامج الصيفي للطفل عبارة عن مشاركة المساجد بفتح أبوابها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة الظهر وذلك لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة تفسير جزء عم من القرآن الكريم من كتاب المنتخب في التفسير، وموسوعة رؤية للنشء وغيرها والآداب العامة وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة ومطالعة مجلة الفردوس للطفل التي تصدرها وزارة الأوقاف.

وشدد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تزويد هذه المكتبات بركن تثقيفي للطفل، يضم عدد (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 209 مسجد.