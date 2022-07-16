أسماء المصابين فى حادث تصادم 4 سيارات على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث تصادم 4 سيارات على طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوى"، من بينهم 3 من أسرة واحدة. حيث أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكى وسيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم 4 سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد نبيل عبد الفتاح 35 عام مقيم بالشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالضلوع والطفل ياسين محمد نبيل 5 أعوام مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وسحجات بالجسم وصفية عبدالرحمن عبده 32 عام مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيسر والطفلة آيسيل محمد نبيل عامين مصابة بسحجات وكمال كامل محمود 60 عام مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن واشتباه نزيف بالمخ.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.