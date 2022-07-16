أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادى إلى 35% عام 2030

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 16-7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، تأكيد وزارة التخطيط على زيادة نسبة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 35% بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل الحالى البالغ 14.3%.



التخطيط: زيادة نسبة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى إلى 35% عام 2030

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030". حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثير أزمة كوفيد-19 وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى، على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر وجميع أنحاء العالم، حيث أثرت تلك التداعيات بشكل كبير على النشاط الاقتصادى وبالتالى على مشاركة المرأة فى سوق العمل.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي" الذى يهدف إلى دمج البعد الاجتماعى فى خطط التنمية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التى تطورها الجهات الحكومية فى إطار الخطة الاستثمارية؛ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية. وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 35% بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل الحالى البالغ 14.3%.



الإحصاء: 19.8% ارتفاعا فى قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال 2021/2020

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية فى مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالى 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين فى مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.



المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والعاملين العائدين من الخارج

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار تيسير الإجراءات الجمركية لرحلات عودة الحجاج المصريين لأرض الوطن، التى بدأت بالموانئ الجوية الثلاثاء الماضى، وكذلك عودة العاملين بالخارج لقضاء الإجازات مع ذويهم، والاستفادة من أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة بالمنافذ الجمركية، فى تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استعرض الوزير، تقريرًا حول الأداء الجمركى خلال إجازة عيد الأضحى، مُثَّمنًا جهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا وحوكمةً ترتكز على ربط كل الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.



رانيا المشاط تبحث آليات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون الإنمائي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى، المعنى بالتنمية المستدامة HLPF، المقام بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19، مع المضى قدما فى التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيث ألقت كلمة رئيسية عبر الفيديو، فى الجلسة النقاشية حول "تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الإنمائى الفعال".

ويُعد منتدى الأمم المتحدة السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وله دور مركزى فى متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها على المستوى العالمى، وتم إنشاؤه فى عام 2012 بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى ECOSOC.