وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال، في وقت سابق، إن قمة جدة، التي ستعقد في السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، ستناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة.