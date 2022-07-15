استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الجمعة/، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال، في وقت سابق، إن قمة جدة، التي ستعقد في السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، ستناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة.
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