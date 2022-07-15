كتب محمد جمال

استقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فى مطار جدة، بحسب شبكة العربية.

يذكرأن، استقبل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جون بايدن لدي وصوله قصر السلام في مدينة جدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.