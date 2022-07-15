وكيل صحة السويس يطمئن على مصابى حادث انقلاب سيارة العين السخنة

فريق المحافظات

اطمئن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان علي مصابي حادث إنقلاب سيارة الذي وقع صباح اليوم بطريق السويس- العين السخنه واسفر عن إصابة 15 ووفاة مواطن.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس تسكين الحالات بقسمي الجراحة والعظام الداخلي خلال تفقده مستشفي السويس العام وفتح العمليات لإجراء تدخلاً عاجلاً لإحدى الحالات .



وتابع الدكتور اسماعيل الحفناوي انتظام سير العمل بطوارئ الجراحه والعظام وتواجد الطاقم الطبي في مواقع عملهم .

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وعقد وكيل وزارة الصحة بالسويس إجتماعا مع فريق عمل مستشفى السويس العام وقد شدد علي تقديم الخدمة الطبيه اللائقة للمواطنين وحُسن التعامل مع المترددين ، مؤكداً أن خدمة المريض شرف للفريق الطبي ولا تهاون في حساب المقصرين في مهام عملهم .



بحث الإجتماع تنفيذ توصيات مرور قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان علي المستشفيات والتنسيق بين مستشفيات السويس العام والحميات والصدر لتنسيق استقبال الحالات فيما بينها والتحضير لعمل برنامج تدريبي لعمال الخدمات المعاونه في الحضانات والعناية المركزة والطوارئ والعمليات والإعداد لتشغيل عيادة مسائيه لعلاج تاخر الإنجاب لأول مره بمحافظة السويس .



كانت مستشفى السويس العام قد استقبلت 15 مصاباً من بينهم ٦ أطفال وذلك اثر انقلاب سيارة كانت تقلهم بـطريق السويس -العين السخنه ناحية وصلة وادى حجول



وقام الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام وفريق طوارئ المستشفى ، بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لمصابي الحادث وتم تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفه حسب حالاتهم الصحية.



وأصيب في الحادث معاذ حسني محمد 19 سنه ومصاب بكدمات ورضوض بالجسم وسيد عبد الهادي عبد الفتاح36سنه ومصاب بمرحله مابعد الارتجاج بالمخ وجروح بالرأس واسلام حسني محمد ومصاب بمرحله مابعد الارتجاج بالمخ وجروح بالجبه و حسني محمد علي40 سنه ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم وعبده محمد حامد 12 سنه ومصاب بغيبوبه تامه واشتباه نزيف بالمخ ومحمد عبد الله يوسف41 سنه ومصاب بسحجات ورضوض بالجسم وزينب عبدالله يوسف45 سنه ومصابة سحجات وكدمات بالجسم وصباح عبدالله يوسف35 سنه وسحجات وكدمات بالجسم ومحمد حسن محمد 13 سنه ومصاب بكدمات ورضوض بالجسم و عبدالله احمد عبد الله 15 سنه ومصاب بسحجات ورضوض بالجسم ووليد سعيد السيد35 سنه ومصاب بسحجات ورضوض بالجسم وعبد الله يوسف محمد 63 سنه ومصاب كدمات ورضوض بالجسم وأحمد السيد عبد الهادي 12 سنه ومصاب بجروح قطعيه بالرأس ويوسف محمد عبد الله 12 سنه ومصاب بكدمات ورضوض بالجسم ومريم محمد عبد الله 16 ومصابه بسحجات وكدمات بالجسم .





جانب من تفقد حالة المصابين (1)



جانب من تفقد حالة المصابين (2)



جانب من تفقد حالة المصابين (3)



جانب من تفقد حالة المصابين (4)



جانب من تفقد حالة المصابين (5)



جانب من تفقد حالة المصابين (6)



جانب من تفقد حالة المصابين (7)



جانب من تفقد حالة المصابين (8)



