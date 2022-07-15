اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 03:43 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:24 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة، اليوم الجمعة، للاطمئنان على وصول الأسئلة، استعداداً، لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، الموافق 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وقال وكيل الوزارة، شهدت لجان الثانوية العامة أعمال تطهير وتعقيم اللجان، وسوف تستمر غدا وبعدغد، مؤكداً أن 80 لجنة ستستقبل  21 ألفا و 206 طلاب وطالبات، لأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
 

متابعة استقبال سيارات نقل الاسئلة
متابعة استقبال سيارات نقل الاسئلة

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيسع الاسئلة
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيسع الاسئلة

 


 


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