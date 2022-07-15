اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام

الجمعة، 15 يوليه 2022 02:28 م
وكيل أوقاف الإسكندرية: لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية على تنفيذ توجيهات الوزير بتكثيف العمل الدعوى بجميع مساجد المحافظة خلال الفترة القادمة بإقامة الأمسيات الدينية والدروس والخواطر اليومية ومقارئ الجمهور ومجالس الإفتاء على أيدى مجموعة متميزة من شباب الأئمة والدعاة وكبار الاساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والواعظات.

واضاف فى بيان اليوم انه يتابع عمل البرنامج الصيفى بجميع المساجد حتى يكون لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام ووسطيته تفعيلا لدور المسجد فى حياتنا وتنشيطا لرسالته تجاه أبناء الوطن.

كما قام بجولة مرورية استهدفت عددا من مساجد إدارة شرق للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المساجد واستعدادها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا أن مهمتنا هى إعداد بيوت الله عزوجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أوقاف الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة