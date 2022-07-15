وكيل أوقاف الإسكندرية: لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية على تنفيذ توجيهات الوزير بتكثيف العمل الدعوى بجميع مساجد المحافظة خلال الفترة القادمة بإقامة الأمسيات الدينية والدروس والخواطر اليومية ومقارئ الجمهور ومجالس الإفتاء على أيدى مجموعة متميزة من شباب الأئمة والدعاة وكبار الاساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والواعظات.



واضاف فى بيان اليوم انه يتابع عمل البرنامج الصيفى بجميع المساجد حتى يكون لدينا منارات علمية متميزة لإبراز محاسن الإسلام ووسطيته تفعيلا لدور المسجد فى حياتنا وتنشيطا لرسالته تجاه أبناء الوطن.



كما قام بجولة مرورية استهدفت عددا من مساجد إدارة شرق للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المساجد واستعدادها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا أن مهمتنا هى إعداد بيوت الله عزوجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.