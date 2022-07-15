وصلت 45 درجة مئوية.. مصرع 84 شخصا بسبب موجة حر غير مسبوقة فى أسبانيا

كتب محمد جمال

أسفرت موجة حر غير مسبوقة تشهدها إسبانيا، عن مصرع 84 شخصا خلال 3 أيام، حيث سجلت الحرارة 45 درجة مئوية، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار معهد "كارلوس الثالث" للصحة إلى أنه بين 10 و12 يوليو، توفي 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة "نيوس" أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر (خطر) والبرتقالي (خطر كبير) بسبب موجة الحر.

يذكرأن، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الرابعة، تضرب أوروبا موجة حر قياسية تستمر لمدة أسبوع أو أكثر وعلي إثرها بدأت كل الجهات المتخصصة اصدار التحذيرات الجوية.

وتشير التوقعات الي درجات حرارة قياسية او الأكثر تطرفا منذ بداية القياسات التاريخية لتشمل عدة مناطق من أوروبا؛ و تحذيرات بسبب ارتفاع خطر اندلاع الحرائق في الغابات واخري بسبب تعرض بعض المناطق للجفاف.

وتابعت : وعلي النقيض تماما: تتعرض مناطق شمال شرق أفريقيا لدرجات حرارة اعتيادية وفي المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام؛ او اقل من المعدلات في بعض الأوقات؛ وأجواء معتدلة خاصة ليلا بالمقارنة بما تشهده أوروبا.