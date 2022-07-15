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وزير الدفاع المولدوفى: تلقينا تطمينات من روسيا بعدم المساس بأمننا

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:55 ص
وزير الدفاع المولدوفى: تلقينا تطمينات من روسيا بعدم المساس بأمننا الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الدفاع المولدوفي أناتولي نوساتي، عن تلقى بلاده تطمينات من روسيا بعدم المساس بأمنها، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع المولدوفي: نحن لا نتواصل مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، ويتم الاتصال على مستوى السفراء والملحقين العسكريين، فيما نتلقى تقارير هادئة تفيد بأن العملية العسكرية الروسية لن تمس مولدوفا ولا تهدد بلادنا.

وأشار وزير الدفاع المولدوفي إلى أن الوضع تحت السيطرة حاليا، على الرغم من أن الخطر على أمن بلاده لم ينحسر بالمطلق، متابعا: مقارنة بنهاية فبراير، أصبح كل شيء أفضل.. لقد تغير الوضع في أوكرانيا كثيرا، وابتعد القتال عن حدود مولدوفا لكنني أعتقد أن الوضع لا يزال ساخنا جدا، ويمكن أن يصل التصعيد إلى أقصى درجاته.

 


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