اليوم السابع
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وزيرة التخطيط: شاركت المجتمع الدولي التجربة المصرية لمواجهة التغير المناخي

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:11 م
وزيرة التخطيط: شاركت المجتمع الدولي التجربة المصرية لمواجهة التغير المناخي الدكتورة هالة السعيد
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بتمثيل مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشيرة إلى أنها شاركت مع المجتمع الدولي التجربة المصرية في مواجهة التغير المناخي، بينما تستعد مصر والعالم لقمة المناخ COP27 في نوفمبر القادم.

وقالت الدكتورة هالة، عبر حسابها على انستجرام: "سعدت بتمثيل مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، من أجل النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضافت: "خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، شاركت مع المجتمع الدولي التجربة المصرية في مواجهة التغير المناخي، فبينما تستعد مصر والعالم لـ COP27 في نوفمبر القادم، يجتمع كل الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز التمويل المناخي".

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

وشاركت الدكتورة هالة السعيد، أمس الخميس، في مأدبة غداء رفيعة المستوى حول تسريع إجراءات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 واتفاق باريس: الوصول العالمي للطاقة والطاقة العادلة والشاملة والمنصفة، بدعوة من السيد ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19.

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الدكتورة هالة السعيد

التنمية المستدامة

الامم المتحدة

قمة المناخ

هالة السعيد



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