ورش عمل مكثفة بالشرقية وزيارات ميدانية لحقول الذرة والقطن والأرز

أكد علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية بتنظيم ورش عمل عن التوصيات الفنية للزراعات الصيفية في حضور مديرو إدارات الشئون الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية ورؤساء أقسام الحيازة والإرشاد والمكافحة وحماية الأراضى بادارتي ابو حماد والقرين الزراعيتين.

أوضح وكيل وزارة الزراعه أنه خلال ورش العمل تم الحديث عن الزراعات التعاقدية وأهميتها الإقتصادية كالفول الصويا والذي تصلح زراعته في جميع أنواع الأراضى ويحقق ربحية للمزارع وكذلك الحديث عن الحصر الحيازي الجديد 2022/ 2025 والذي سيتم خلاله السماح لملاك الأراضي بالحصول على حيازة زراعية من الجمعيات الزراعية بعد تقديم ما يفيد ملكية الأرض.

أضاف وكيل وزارة الزراعة انه تم المرور على الزراعات الصيفية (القطن والذرة والأرز ) لمتابعة ورصد اى إصابات أو آفات والتعريف بطرق العلاج بالمبيدات الموصى بها وكذلك التوصيات الخاصة بالرى لتحقيق اعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

و يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان , مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.