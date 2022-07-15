هيئة تعاونيات البناء: 1 أغسطس انعقاد جلسة المزاد العلنى لبيع الأراضى

كتب أحمد حسن

حددت هيئة تعاونيات البناء، يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل موعدا لانعقاد جلسة المزاد العلنى الخاصة ببيع الأراضى التى أعلنت عنها فى 7 مدن جديدة.

وأكد الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة مولات تجارية ومستشفيات ومدارس دولية وخاصة ومراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية ومراكز طبية؛ وذلك بمشروعات ( لؤلؤة 6 أكتوبر – التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة المنيا الجديدة – لؤلؤة أسيوط الجديدة – لؤلؤة سوهاج الجديدة ).

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي ( ٣ شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) وفرعيها بالمنيا وسوهاج، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني