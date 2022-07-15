ننشر أسماء 15 مصابا فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس - العين السخنة

السويس - فريق المحافظات

تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الإجراءات الطبية وعلاج 15 مصاباً من بلبيس بمحافظة الشرقية في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق السويس -العين السخنه في طريقهم إلي أحد الشواطئ.



وقال محافظ السويس في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفرق الطبية بمستشفي السويس العام تقوم حالياً بعلاج المصابين، مطمئناً ذويهم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعلاجهم .



كانت مستشفى السويس العام قد استقبلت 15 مصاباً بينهم 6 أطفال، وذلك إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم بـطريق السويس -العين السخنة ناحية وصلة وادى حجول.



وقام الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام وفريق طوارئ المستشفى، بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لمصابي الحادث، وتم تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفة حسب حالاتهم الصحية لاستكمال العلاج، وقد تنوع التشخيص الطبي بين سحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقه، عدا تعرض أحد المصابين لغيبوبة تامة.



ومن جانبه، وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بتوفير كل الإمكانيات لعلاج المصابين والاطمئنان عليهم، مقدماً التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .



وأصيب في الحادث معاذ حسني محمد 19 سنة بكدمات ورضوض بالجسم، وسيد عبد الهادي عبد الفتاح36 سنة ومصاب بمرحلة ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالرأس، وإسلام حسني محمد ومصاب بمرحلة ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالجبهة، وحسني محمد علي 40 سنة ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعبده محمد حامد 12 سنة مصاب بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، ومحمد عبد الله يوسف41 سنة مصاب بسحجات ورضوض بالجسم، وزينب عبدالله يوسف 45 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وصباح عبدالله يوسف 35 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد حسن محمد 13 سنة مصاب بكدمات ورضوض بالجسم، وعبدالله أحمد عبد الله 15 سنة مصاب بسحجات ورضوض بالجسم، ووليد سعيد السيد 35 سنة مصاب بسحجات ورضوض بالجسم، وعبد الله يوسف محمد 63 سنة مصاب بكدمات ورضوض بالجسم، وأحمد السيد عبد الهادي 12 سنة مصاب بجروح قطعية فى الرأس، ويوسف محمد عبد الله 12 سنة مصاب بكدمات ورضوض بالجسم، ومريم محمد عبد الله 16 مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.