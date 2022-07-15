ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، قوله : إنه "تم اتخاذ قرار بمنع 384 عضوًا من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الياباني من دخول روسيا، وهم ممن اتخذوا موقفًا غير ودي ومعاديًا لروسيا، ووجهوا اتهامات لا أساس لها ضد بلدنا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



وأضاف البيان أن هذا القرار مرتبط بفرض حكومة اليابان في أبريل الماضي، عقوبات شخصية ضد مجموعة كبيرة من النواب في مجلس الدوما الروسي.