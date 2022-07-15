وذكرت الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن القرار الأممي يجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع الوصول الداخلي من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد، وتكثيف المشاريع من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

وأكدت أن القرار الأخير اعتمد على المشروع الروسي الذي عرقل ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبنيه قبل أيام قليلة، وأظهر ذلك مرة أخرى عدم رغبة الدول الغربية في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في الاستمرار في تسييس القضايا الإنسانية البحتة المتمثلة في تقديم مساعدة شاملة للسوريين.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لمدة 6 أشهر بواقع 12 صوتًا لصالح القرار فيما امتنعت 3 أصوات ولم يصوت أحد ضد القرار.

