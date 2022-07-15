اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 05:55 ص
أكرم القصاص
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"موديز": بيلاروس تأخرت عن سداد دينها الخارجى

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:00 ص
"موديز": بيلاروس تأخرت عن سداد دينها الخارجى وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتمانى
وكالات

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أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني عن تأخر بيلاروس عن سداد دينها الخارجي.

وأشارت الوكالة في بيان لها يوم الخميس، إلى انقضاء فترة التسهيلات، التي كان على بيلاروس خلالها أن تدفع 22.9 مليون دولار عن السندات الأوروبية لأجل عشر سنوات.

وأوضحت أن وزارة المالية البيلاروسية قامت بتسديد الدين بالعملة الوطنية، ولم يتمكن المستثمرون في السندات البيلاروسية من الحصول على عوائدهم.

وأضافت أن "سداد الدين بالروبل البيلاروسي يمثل تأخرا عن سداد الديون".

وكانت الحكومة البيلاروسية قد قررت في يونيو الماضي سداد الديون بالروبل البيلاروسي عبر مصرف "بيلاروس بنك".


موديز

بيلاروس

روسيا

موسكو

كييف

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