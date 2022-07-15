مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية تقل 1000 سائح

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلى مطار مرسى علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة أوروبية بعدد 108 رحلات دولية أوروبية والرحلات الداخلية 8 رحلات خلال الأسبوع.

كما أوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، و35 التشيك، و22 رحلة بولندية، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر.