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الجمعة، 15 يوليه 2022 06:34 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية تقل 1000 سائح

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية تقل 1000 سائح مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أسبوعية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، تقل على متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 116 رحلة طيران أسبوعية التى استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة. 

 
وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلى مطار مرسى علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة أوروبية بعدد 108 رحلات دولية أوروبية والرحلات الداخلية 8 رحلات خلال الأسبوع.
 
كما أوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، و35 التشيك، و22  رحلة بولندية، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من  لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر.

 


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