مطار القاهرة ينظم اليوم 490 رحلة جوية لنقل 68 ألف راكب

كتب ـ أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة 68 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 490 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم 246 رحلة على متنها 37799 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 244 رحلة على متنها 30459 راكبا.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك وواشنطن وتورنتو ولندن وباريس وفرانكفورت وبودابست وبرشلونةً وبرلين وميونخ وكوبنهاجن وأثينا وروما والبحرين والكويت وليبيًا وتونس وإسطنبول وبروكسل والدار البيضاء والدوحة وأمستردام ودمشق والبحرين وجدة والمدينة وإنجمينا وأديس أبابا ودمشق ونيروبى ولاجوس وبغداد وبيروت وعنتيبى ودبى والشارقة وأبوظبى وعدن وتونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وأمستردام وفيينا وبرشلونة ومدريد والجزائر وتونس والكويت وليبيا ودبى والدوحةً والبحرين وأبوظبى وإسطنبول وأديس أبابا وأثينا ولاجوس والرياض والشارقة وسيئون وبيروت وأبوظبى وعدن وبيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة ا لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.