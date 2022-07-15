اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 08:58 م
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى بكفر الشيخ

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:58 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد الطريق الدولى الساحلى بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز البرلس، بالقرب من المدينة الصناعية، نتج عنها مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزى.

 تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقى مركز شرطة البرلس بلاغ من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز البرلس، بالقرب من المدينة الصناعية، نتج عنها مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزى.
 
وعقب ورود إشارة من غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من المنطقة الصناعية، تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات برج البرلس المركزى، وكذلك بلطيم النموذجى لإستقبال المصابين والوفيات فى ذلك الحادث.
 
واستقبل مستشفى برج البرلس المركزى حتى الآن 4 جثث تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما إستقبل المستشفى 6 مصابين، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة فى الجسد وكسور متعددة.

 


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